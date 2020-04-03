В Азербайджане государство может поддержать студентов из уязвимых групп в оплате обучения

Учет в социальном пакете, подготовленном для поддержки населения Азербайджана в условиях пандемии коронавируса, помощи в покрытии расходов на обучение студентов уязвимой группы является одним из важных шагов в данном направлении.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend эксперт в сфере образования Эльчин Сулейманов.

По его словам, в текущих условиях крайне важно поддержать сферу образования.

"В связи с пандемией коронавируса в развитых странах мира готовятся важные экономические и социальные пакеты. Азербайджан - одна из таких стран, в которых также активно принимаются превентивные меры. С этой точки зрения крайне важным шагом стало решение о приостановлении обучения в учебных заведениях страны. В данной ситуации необходимо поощрять организацию программ экономической поддержки, в том числе студентов, являющихся членами семей из социально уязвимой группы. Проведение обсуждений, связанных с оказанием поддержки в оплате расходов на образование студентов из малоимущих семей, свидетельствует о том, что при определении экономического влияния коронавируса этот вопрос не остался без внимания государства", - считает эксперт.

Сулейманов отметил, что оказание государственной поддержки студентам всегда было составной частью политики правительства: "В настоящее время учебные заведения уже перешли на онлайн-обучение и не считают плату за обучение серьезной проблемой. Однако правительство также внимательно относится к этому вопросу и включило вопрос поддержки оплаты за обучение в пакет, дабы минимизировать ущерб уязвимым семьям в данной ситуации".

Отметим, что в рамках введенного в стране специального карантинного режима в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) введены ограничения на передвижение.

С целью обеспечения безопасности и защиты здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также деятельности экономических субъектов на должном уровне в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана ввел особые ограничения в связи с передвижением в стране с 00:00 пятого апреля до 00:00 20 апреля 2020 года.