В Азербайджане презентован портал по выдаче разрешений для выхода из дома в период карантина

В Азербайджане состоялась презентация "Системы выдачи и мониторинга разрешений в период применения особого режима контроля" (icaze.e-gov.az).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, систему презентовало Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

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