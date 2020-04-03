https://news.day.az/society/1219539.html В Азербайджане презентован портал по выдаче разрешений для выхода из дома в период карантина
В Азербайджане презентован портал по выдаче разрешений для выхода из дома в период карантина
В Азербайджане состоялась презентация "Системы выдачи и мониторинга разрешений в период применения особого режима контроля" (icaze.e-gov.az).
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, систему презентовало Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.
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