Россия передала Азербайджану еще 50 наборов тестов на COVID-19

Россия передала Азербайджану дополнительно 50 наборов тест-систем для проведения исследований на COVID-19, сообщает Day.Az со ссылкой на посольство России в Азербайджане.

"В продолжение тесного взаимодействия в сфере здравоохранения с Азербайджанской Республикой и в целях повышения эффективности борьбы с распространением нового коронавируса (COVID-19) на территории наших государств Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) передала vинистерству здравоохранения Азербайджана дополнительно 50 наборов тест-систем для проведения 50 тыс. исследований на COVID-19", - говорится в сообщении.

Как отмечается, таким образом, всего с начала марта российской стороной на безвозмездной основе было передано 120 наборов тест-систем из расчета на 12 тыс. исследований для лабораторной диагностики COVID-19 в Азербайджане.

"Намерены и дальше прилагать совместные усилия на благо поддержания здоровья и благополучия населения наших стран, координировать действия по преодолению пандемии коронавируса и ее последствий в регионе", - говорится в сообщении.