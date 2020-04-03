Эти граждане тоже смогут беспрепятственно выходить на улицу в Азербайджане - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК
Кабинет министров Азербайджана внес изменения в свое недавнее решение об ограничении передвижения граждан в рамках особого карантинного режима в стране.
Так, в список объектов государственного значения и жизнеобеспечения, а также непрерывно функционирующих предприятий, сотрудники которых подлежат привлечению к работе в ограниченном числе, были добавлен ряд дополнительных структур. Их руководители и ограниченное число сотрудников, обеспечивающих работу предприятий, смогут передвигаться по улице и при необходимости предъявлять служебное удостоверение (справку с места работы).
Эти предприятия и объекты:
- исполнительная власть Баку и структуры в ее подчинении
- коммунальные структуры исполнительных властей городов и районов страны
- ОАО "Азерпочт"
- ООО "Азтелеком"
- ООО "AzInTelekom"
- ООО "Бакинская телефонная связь"
- Государственная служба автомобильного транспорта
- Информационно-вычислительный центр Министерства связи и высоких технологий
- ООО "Azercell Telecom"
- ООО "Bakcell"
- ООО "AzerFon"
- Предприятия социального обслуживания и реабилитации Министерства труда и соцзащиты населения
- Предприятия утилизации и сбора бытовых отходов
- Автозаправочные станции
Напомним, что с 00.00 пятого апреля в Азербайджане будут применены новые ограничения, связанные с передвижением граждан в условиях особого карантинного режима. С полным списком этих ограничений можно ознакомиться по ссылке.
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