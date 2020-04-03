Эти граждане тоже смогут беспрепятственно выходить на улицу в Азербайджане

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в свое недавнее решение об ограничении передвижения граждан в рамках особого карантинного режима в стране.



Так, в список объектов государственного значения и жизнеобеспечения, а также непрерывно функционирующих предприятий, сотрудники которых подлежат привлечению к работе в ограниченном числе, были добавлен ряд дополнительных структур. Их руководители и ограниченное число сотрудников, обеспечивающих работу предприятий, смогут передвигаться по улице и при необходимости предъявлять служебное удостоверение (справку с места работы).



Эти предприятия и объекты:



- исполнительная власть Баку и структуры в ее подчинении

- коммунальные структуры исполнительных властей городов и районов страны

- ОАО "Азерпочт"

- ООО "Азтелеком"

- ООО "AzInTelekom"

- ООО "Бакинская телефонная связь"

- Государственная служба автомобильного транспорта

- Информационно-вычислительный центр Министерства связи и высоких технологий

- ООО "Azercell Telecom"

- ООО "Bakcell"

- ООО "AzerFon"

- Предприятия социального обслуживания и реабилитации Министерства труда и соцзащиты населения

- Предприятия утилизации и сбора бытовых отходов

- Автозаправочные станции



Напомним, что с 00.00 пятого апреля в Азербайджане будут применены новые ограничения, связанные с передвижением граждан в условиях особого карантинного режима. С полным списком этих ограничений можно ознакомиться по ссылке.