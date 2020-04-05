В Азербайджане скончались 2 пациента с коронавирусом - ОФИЦИАЛЬНО
В Азербайджане скончались 2 пациента с коронавирусом.
Об этом сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров страны.
Один из погибших - 1931 года рождения, страдал сахарным диабетом. Второй пациент, 1956 года рождения, имел в анамнезе ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертензию и диабет.
Анализы обоих показали наличие COVID-19.
Реанимационные мероприятия по стабилизации здоровья пациентов не дали результатов. В настоящее время выявляются и берутся на карантин члены их семей и другие люди, с которыми они контактировали.
В целом на сегодняшний день в стране зафиксировано 584 случая заражения. 32 человека выздоровели, 7 погибли, лечение остальных 545 пациентов продолжается.
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