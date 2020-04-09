That is wonderful! – легендарная Глория Гейнор поддержала проект АМИ Trend и звезд азербайджанской эстрады

Легендарная американская певица Глория Гейнор поддержала мультиязычный видеопроект Агентства международной информации Trend и звезд азербайджанской эстрады, посвященный кампании #Evdəqal, передает Day.Az.



Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в США Элин Сулейманов поделился информацией о подготовленном на трех языках видеопроекте в своем профиле в "Twitter". Певица Глория Гейнор поделилась публикацией посла на своей странице, отметив, что ей очень понравился проект и она его поддерживает. "That is wonderful! Stay safe, stay strong! (Это потрясающе. Оставайтесь здоровыми, оставайтесь сильными!)", - написала певица.



Напомним, что АМИ Trend и азербайджанские звезды присоединились к кампании #Evdəqal, посвятив этому специальный видеопроект. Было подготовлено интересное музыкальное видео на трех языках - азербайджанском, русском и английском. Руководитель проекта - Сахиль Керимли, координатор - Вугар Иманов, автор идеи - Фидан Мирбабаева. Музыкальным продюсером является Тунзаля Агаева, исполнители - Тунзаля, Лала Мамедова, Замиг Гусейнов, Хайям Ниссанов и Мурад Ариф. Слова к музыке принадлежат Захре Бадалбейли и Фаризу Зейналову, исполнитель на духовом инструменте - Теймур Сулейманбейли, звукорежиссер проекта - Эмин Карим.





Отметим, что в Азербайджане все усилия мобилизованы на предотвращение распространения коронавирусной инфекции и выход из этой сложной ситуации с минимальными потерями.

С первого дня ситуацию в стране взял под строгий контроль Президент Ильхам Алиев, были осуществлены необходимые превентивные меры, усилен особый карантинный режим. Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева, разъяснив в своих обращениях к народу необходимость безусловного соблюдения правил особого карантинного режима, призвали людей не выходить из дома. К кампании #Evdəqal присоединились известные общественно-политические деятели, представители культуры и искусства, а также другие знаменитости.

Глория Гейнор - легендарная американская исполнительница, известная прежде всего своим хитом "I Will Survive". Именно эта мелодия и вдохновила азербайджанских звезд. Предлагаем вам послушать и оригинальную версию этой всемирно известной песни: