https://news.day.az/society/1236841.html Среди мигрантов в Азербайджане выявлены случаи инфицирования коронавирусом
Среди мигрантов в Азербайджане выявлены случаи инфицирования коронавирусом
Среди мигрантов, проживающих в Азербайджане, были выявлены случаи инфицирования коронавирусом.
Об этом на сегодняшнем онлайн-брифинге сказал глава Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов, сообщает Day.Az.
"Точную информацию об их численности предоставить не смогу, но такой факт имеет место. Они были помещены на карантин, и есть заболевшие коронавирусом".
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