https://news.day.az/society/1236882.html В Баку временно изменены схемы движения трех автобусов
В Баку временно изменены схемы движения трех автобусов
В Баку временно изменены схемы движения автобусов №91, №92 и №202, сообщает Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
Маршрут автобусов изменен в связи с ремонтно-строительными работами на ул. Асафа Зейналлы в поселке Баладжары Бинагадинского района.
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