В Баку временно изменены схемы движения трех автобусов

В Баку временно изменены схемы движения автобусов №91, №92 и №202, сообщает Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Маршрут автобусов изменен в связи с ремонтно-строительными работами на ул. Асафа Зейналлы в поселке Баладжары Бинагадинского района.