Праздничный намаз в Азербайджане будет совершен в соответствии с карантинным режимом. В связи с этим будут предприняты шаги согласно решению Оперативного штаба при Кабмине.

Об этом в интервью Yeni TV сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, сообщает Day.Az.

Гурбанлы добавил, что если угроза коронавируса сохранится, то праздничный намаз будет совершен в соответствии с существующими условиями: "Пока ситуация такова, что в случае продолжения карантина праздничный намаз будет совершен через интернет".

Глава комитета подчеркнул, что в комитет не поступала информация о массовом ифтаре в месяц Рамазан: "В своих проповедях имамы призывают верующих проводить церемонию ифтара дома со своими семьями".

Отметим, что праздник Рамазан приходится на 24 и 25 мая, а праздничный намаз на 24 мая.