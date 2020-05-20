Вещание телеканала Space TV будет приостановлено на 3 часа

Состоялось заседание Национального совета по телевидению и радио.

Как сообщили АПА в Совете, на заседании были обсуждены результаты мониторинга телеканалов 11-17 мая, передает Day.Az.

Было отмечено, что вещанием 18-минутной рекламы в эфире телевизионного канала Space в период с 23.00 до 00.00 13 мая 2020 года были нарушены требования статьи 35.7 Закона Азербайджанской Республики "О телевидении и радиовещании". Руководствуясь статьей 23.1 данного закона, Совет принял решение о приостановлении 4 июня 2020 года вещания программ в эфире телеканала Space на 3 часа (с 08:00 до 11:00).