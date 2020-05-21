https://news.day.az/society/1237301.html В Азербайджане полностью выплачены соцпомощь и пособия за май
В Азербайджане полностью выплачены соцпомощь и пособия за май
Министерство труда и социальной защиты населения осуществило выплату адресной государственной соцпомощи за май, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на ведомство.
Средства были перечислены на счета представителей семей, получающих эту помощь.
Таким образом, в период карантина наряду с пенсиями, пособиями, стипендиями и компенсациями досрочно была выплачены и адресная государственная соцпомощь.
Отметим, что в настоящее время 83 тысячи семей (около 350 тысяч человек) ежемесячно получают адресную государственную соцпомощь, которая в среднем составляет 224 маната на каждую.
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