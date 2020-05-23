Началась отправка SMS с результатами тестов на коронавирус

"Сегодня началась отправка SMS людям с отрицательными результатами теста на коронавирус. В течение дня 5 000 человек получили текстовые сообщения с отрицательными результатами.

Об этом на прошедшем накануне брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает Day.Az.

"Те, кто проходит тест, могут обратиться в клинику в своем районе и получить ответы", - сказал он.