Ношение масок станет обязательным и в этих местах

Ситуация в столице не вызывает оптимизма после ослабления карантинного режима в стране из-за COVID-19. Отмена некоторых карантинных правил вновь выявила безответственность граждан. Это четко отражено в статистических данных, опубликованных Оперативным штабом. Нынешняя ситуация имеет смысл связать с тем фактом, что число зараженных людей не опускается ниже трехзначной цифры. Граждане не соблюдают социальную дистанцию ​​и не используют маски.

Могут ли ужесточить правила карантина?

Председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы сообщил, что ожидается ужесточение штрафов и новых мер, передает Day.Az.

"Прогулка по паркам и бульварам должна осуществляться в строгом соответствии с правилами социальной дистанции. Медицинские маски обязательны в помещении. Несоблюдение этого требования может привести к серьезным штрафам. Рекомендуется носить их на открытом воздухе. Наши граждане должны заботиться о своем здоровье. Им следует учитывать возможность того, что инфекция может остаться на поверхности, особенно при спуске лифтами в многоэтажных жилых зданиях и бизнес-центрах. Однако на открытом воздухе, если существует очередь для каких-либо целей, ношение маски обязательно и здесь, несмотря на то, что эта очередь на открытом воздухе. То есть носить маску станет обязательным в закрытых помещениях и на улице в очередях", - сказал он.

Отметим, что в сложившейся ситуации специальный карантинный режим действует до 31 мая. Ожидается, что некоторые запреты будут сняты 1 июня.