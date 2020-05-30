В Азербайджане выявлено 257 случаев инфицирования коронавирусом, 202 вылечившихся, трое скончались

В Азербайджане выявлено 257 новых случаев заражения коронавирусом, 202 пациента вылечились и выписаны домой, трое скончались.

Об этом сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Согласно сообщению, скончались три человека (1948, 1953 и 1957 г.р.), анализы которых на COVID-19 дали положительный результат.

До настоящего времени в Азербайджане выявлено 5 246 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 3 327 человек вылечились, 61 скончался, 1 858 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 58 из них оценивается как тяжелое, 68 - средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

За прошедший период было проведено 294 264 теста на коронавирус.