В Азербайджане выявлено 257 случаев инфицирования коронавирусом, 202 вылечившихся, трое скончались
В Азербайджане выявлено 257 новых случаев заражения коронавирусом, 202 пациента вылечились и выписаны домой, трое скончались.
Об этом сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров.
Согласно сообщению, скончались три человека (1948, 1953 и 1957 г.р.), анализы которых на COVID-19 дали положительный результат.
До настоящего времени в Азербайджане выявлено 5 246 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 3 327 человек вылечились, 61 скончался, 1 858 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 58 из них оценивается как тяжелое, 68 - средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.
За прошедший период было проведено 294 264 теста на коронавирус.
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