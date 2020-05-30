https://news.day.az/society/1239736.html На одной из улиц Баку будет ограничено движение
На одной из улиц Баку будет ограничено движение
В связи с ремонтными работами движение на пересечении улиц Истиглалийят и 50-летие ООН будет временно ограничено.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в субботу в Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана.
Госагентство просит водителей использовать в качестве альтернативы улицы Лермонтова и Буньяда Сардарова.
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