В Азербайджане выявлено 248 случаев инфицирования коронавирусом, 101 вылечившихся, двое скончались
В Азербайджане выявлено 248 случаев инфицирования коронавирусом, 101 вылечившихся, двое скончались.
Об этом сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров.
Согласно данным, результаты анализов на коронавирус, взятые у граждан 1956 г.р. и 1960 г.р., оказались положительными, они скончались.
На сегодняшний день в нашей стране выявлено 5 494 факта заражения коронавирусной инфекцией. 3 428 человек вылечились, 63 человека умерли, 2 003 человека продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 56 из них оценивается как тяжелое, 65 - средней тяжести, состояние остальных стабильное.
За прошедший период было проведено 298 648 тестов на выявление новых случаев заражения.
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