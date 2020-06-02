Рамин Байрамлы прокомментировал инцидент в бакинском метро

"Учитывая быстрое распространение инфекции COVID-19, каждый гражданин несет социальную ответственность за поддержку мер по борьбе с эпидемией в нашей стране".

Как передает Day.Az, об этом Qafqazinfo сказал председатель правления TƏBIB Рамин Байрамлы, комментируя инцидент в бакинском метро между сотрудниками полиции и гражданами из-за маски.

"Для защиты от коронавируса решение Оперативного штаба при Кабмине об использовании масок и соблюдении социальной дистанции должно выполняться гражданами, особенно в помещениях. Сюда относятся общественный транспорт, предприятия общепита, рабочие места и т. д.

Несмотря на принимаемые государством профилактические и просветительские меры против коронавируса, в общественном транспорте, на остановках, в кафе и ресторанах маски не используют. Социальная дистанция не соблюдается.

TƏBİB и соответствующие агентства продолжают работу по просвещению граждан, учебные материалы размещаются в различных частях города, а также в общественном транспорте.

Мы повторяем, что согласно соответствующему решению Кабинета министров использование масок в помещении является обязательным, а нарушение этого требования ведет к ответственности перед законодательством. Мы призываем наших граждан пользоваться масками, соблюдать социальную дистанцию ​​и не быть равнодушными к себе и своим близким".