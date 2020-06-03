От коронавируса стали умирать молодые! Необходимо строго соблюдать карантинный режим

Все предпринимаемые меры государством направлены, прежде всего, ради здоровья граждан. Необходимо строго соблюдать карантинный режим, чтобы мы в скором времени вернулись к обычной жизни. Коронавирусная инфекция (COVID-19) по сравнению с другими вирусами опаснее ввиду скорости распространения. Соблюдая правила и инструкции, мы должны приложить все усилия, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции, а лучше вообще искоренить. Эта общая, глобальная задача всех людей в мире. Каждый из нас наблюдает за ситуацией в мире, поэтому я еще раз призываю всех оставаться дома и следовать предписаниям правительства.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend Life выдающийся скульптор-монументалист, ректор Азербайджанской государственной академии художеств, Лауреат Государственной премии СССР и Азербайджана, кавалер орденов "Трудового Красного знамени", "Гейдар Алиев", "Истиглал", "Шараф", действительный член Национальной академии наук Азербайджана и Российской академии художеств, народный художник Омар Эльдаров.

По последним данным, в Азербайджане выявлено 325 новых случаев инфицирования коронавирусом, скончались пять человек - 1954, 1955, 1956, 1973 и 1978 года рождения. Число инфицированных коронавирусом в Азербайджане с каждым днем растет минимум на 200 человек. К сожалению, если раньше бытовало мнение, что от коронавируса больше страдают пожилые люди, то, как показал этот день, жертвами стали 42-х и 47-и летние люди.

На сегодня в стране выявлено 6 260 случаев инфицирования коронавирусом, вылечилось 3 665, скончалось 76 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 2 519 человек, из которых состояние 61 пациента оценивается как тяжелое, 78 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.

На сегодняшнем брифинге Оперативный штаб при Кабмине были высказаны предложения о приостановлении послаблений и повторном введении жестких мер карантина. К сожалению, после смягчения режима безответственность и не дисциплинированность некоторых граждан, систематическое нарушение карантина, приводит к этим действиям. В частности, запланировано введение серьёзных ограничений в связи с выходом на улицу в выходные и праздничные дни - полный запрет на движение общественного и частного транспорта, закрытие торговых и других объектов. Граждане могут закупать продукты на 48 часов. В эти дни на улицу будет разрешено выходить только получив СМС-разрешение в связи с состоянием здоровья. Все нарушители режима карантина будут штрафоваться.