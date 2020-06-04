Азербайджанский журналист, заразившийся коронавирусом: Я не носил маску в общественном транспорте

Я заразился коронавирусом, потому что был беспечным и не носил защитную маску.

Об этом в четверг сказал Trend журналист Халиг Рашидоглу, передает Day.Az.

По словам журналиста, в частности, он не носил маску в общественном транспорте.

"У меня появились головные боли и повысилась температура, и по прошествии пяти дней я обратился в скорую помощь. Прибыла врачебная бригада, я рассказал о своем самочувствии и у меня взяли тесты. Через два дня пришел ответ - результат оказался положительным. После этого бригада скорой медицинской помощи привезла меня в учебно-хирургическую клинику Азербайджанского медицинского университета", - сказал Рашидоглу.

Он отметил, что прошел в клинике 14-дневный курс лечения.

"Через 12 дней у меня повторно взяли тесты, которые показали, что лечение дало результаты. После двух повторных негативных результатов тестов меня выписали. В настоящее время я продолжаю лечение в домашних условиях под врачебным контролем и уже возвращаюсь к нормальной жизни. Хотя иногда и повышается температура, нет ни одышки, ни слабости, прогресс в лечении колоссальный", - сказал Рашидоглу.

Обратившись к согражданам, он призвал не быть беспечными, а постоянно использовать медицинские маски и другие средства защиты от заражения коронавирусом.

"Я заразился коронавирусом из-за своей беспечности и призываю всех не совершать эту ошибку. Необходимо надевать в общественных местах защитную маску, соблюдать правила санитарии и гигиены. Здоровье превыше всего", - сказал журналист.