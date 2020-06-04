Рамин Байрамлы: Мы сейчас на начальном этапе пандемии

"Основанием для решения о смягчении стала эпидемиологическая ситуация".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Председатель TƏBİB отметил, что медицинское отделение Опершатаба подготовило много медико-методических указаний, однако они не соблюдались:

"Это не вторая волна. Мы сейчас на начальном этапе пандемии. Во время выхода из жесткого карантинного режима мы увидели, как статистические показатели изменились в непредвиденном направлении".

Р.Байрамлы отметил, что в пятницу в госструктурах будет короткий рабочий день:

"Они будут работать до двух. Но повода для радости нет. Это не для того, чтобы люди пошли по ресторанам и развлекательным центрам, а для того, чтобы смогли купить продовольственные товары. Мы рекомендуем и частным организациям сократить рабочий день до 14:00".