Рамин Байрамлы: Мы сейчас на начальном этапе пандемии
"Основанием для решения о смягчении стала эпидемиологическая ситуация".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
Председатель TƏBİB отметил, что медицинское отделение Опершатаба подготовило много медико-методических указаний, однако они не соблюдались:
"Это не вторая волна. Мы сейчас на начальном этапе пандемии. Во время выхода из жесткого карантинного режима мы увидели, как статистические показатели изменились в непредвиденном направлении".
Р.Байрамлы отметил, что в пятницу в госструктурах будет короткий рабочий день:
"Они будут работать до двух. Но повода для радости нет. Это не для того, чтобы люди пошли по ресторанам и развлекательным центрам, а для того, чтобы смогли купить продовольственные товары. Мы рекомендуем и частным организациям сократить рабочий день до 14:00".
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