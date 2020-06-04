Вот как можно будет получить разрешение для участия в похоронной церемонии

В стране ежедневно по разным причинам умирает 150-170 человек.

Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, для участия в похоронной церемонии граждане должны обратиться в службу 102 МВД.

"Однако и в прошлый раз мы наблюдали случаи злоупотребления. В отношении лиц, обратившихся в службу 102, не имея на то оснований, будут приняты надлежащие меры", - подчеркнул Рамин Байрамлы.