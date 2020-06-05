В Нефтчале проводятся работы по восстановлению водоснабжения

ОАО "Азерсу" принимает меры для решения проблемы с водоснабжением города Нефтчала и 7 сел Нефтчалинского района.

Об этом в пятницу сказал Trend заведующий отделом связей с общественностью ОАО "Азерсу" Анар Джебраиллы, передает Day.Az.

По его словам, для устранения проблемы привлечены семь водовозов.

"Из-за снижения уровня воды в реке Кура морская вода смешалась с речной, и в результате она стала непригодной для использования. Поэтому уже приостановлена работа насосов. В настоящее время вода берется из части водопровода Ширван-Муганского участка, проходящего через территорию Сальянского района, и закачивается в резервуары, а отсюда водовозами транспортируется в Нефтчалинский район", - сказал он.

Джебраиллы отметил, что вот уже два дня как водоснабжение центра Нефтчалы и 7 сел осуществляется в данном порядке.

Напомним, что в результате снижения уровня воды в реке Кура соленая морская вода смешалась с речной. В результате в Нефтчале и 7 селах района возникли проблемы в снабжении питьевой водой.