ГЭЦ назвал число абитуриентов, подавших заявления в вузы

Обнародовано число абитуриентов, подавших заявления в вузы.



Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре, число абитуриентов, подавших заявления, на сегодняшний день составляет 88171.



По I-IV группам подали заявления 71224 абитуриента. 65194 из них абитуриенты азербайджанского сектора, 6030 - русского.



Число суббакалавров, подавших электронные заявления, 8262 (4977 заявлений уже подтверждены).



Отметим, прием документов в вузы и средние специальные учебные заведения начался 12 мая и продолжится до 23:59 9 июня. Прием электронных заявлений суббакалавров начался 1 июня и продлится до 10 июля.