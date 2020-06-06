https://news.day.az/society/1241943.html ГЭЦ назвал число абитуриентов, подавших заявления в вузы
Обнародовано число абитуриентов, подавших заявления в вузы.
ГЭЦ назвал число абитуриентов, подавших заявления в вузы
Обнародовано число абитуриентов, подавших заявления в вузы.
Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре, число абитуриентов, подавших заявления, на сегодняшний день составляет 88171.
По I-IV группам подали заявления 71224 абитуриента. 65194 из них абитуриенты азербайджанского сектора, 6030 - русского.
Число суббакалавров, подавших электронные заявления, 8262 (4977 заявлений уже подтверждены).
Отметим, прием документов в вузы и средние специальные учебные заведения начался 12 мая и продолжится до 23:59 9 июня. Прием электронных заявлений суббакалавров начался 1 июня и продлится до 10 июля.
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