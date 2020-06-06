Опустевший Баку: виды из окон, балконов и с улиц

Не смотря на то, что жесткий карантинный режим вступил в силу в 00:00 6 июня, Баку успел опустеть еще до этого времени.

Столица была пуста к часам десяти вечера, можно было заметить лишь несколько автомобилей, которые торопились домой. А сегодня с утра в городе почти не единой души - кроме сотрудников полиции и немногих тех, чья деятельность не была запрещена Оперативным штабом при Кабинете министров.

Предлагаем вашему вниманию виды опустевшего Баку из окон, балконов, а также несколько кадров, которые были распространены на официальной странице Главного управления полиции в Facebook.