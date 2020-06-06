ГЭЦ провел первые тестовые онлайн-экзамены

Проведены бесплатные тестовые экзамены с применением специального программного обеспечения ProctorDİM, разработанного специалистами Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) и предусмотренного для проведения онлайн-экзаменов.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, 5 июня было проведено 3 сеанса экзаменов (в 11:00, 12:00 и 13:00), в них приняли участие 147 человек. 20 участникам экзаменов была оказана техническая поддержка контролерами в связи с программой.

Регистрация для участия в экзаменах была проведена 4 июня на сайте ГЭЦ, разрешенная квота в 300 человек была заполнена за 2 часа. Участие в экзаменах было бесплатным.

С помощью программы пользователи сдали экзамен по азербайджанскому языку (государственному языку) для учащихся 11 классов, обучающихся не на азербайджанском языке.

Напомним, в программе учтены многие вопросы безопасности. С момента запуска программы экран пользователя, а также сам пользователь отслеживаются посредством камеры, а весь процесс экзамена передается в центр посредством видеосъемки.

Для доступа пользователей к экзамену были идентифицированы их личности с помощью программы распознавания лиц.

Весь процесс экзамена отслеживался контролерами онлайн. Сразу после окончания экзамена пользователи получили информацию о набранных ими баллах.

Для участия в испытательных онлайн-экзаменах пользователи должны скачать и установить на свои компьютеры программу ProctorDİM. Программное обеспечение можно будет скачать во время регистрации на экзамен.

Необходимые системные требования для программы приведены по ссылке.