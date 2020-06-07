В Азербайджане названо количество проведенных тестов на коронавирус

Сегодня в Азербайджане проведено 6 478 тестов на коронавирус.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 6-е июня.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведен 334 863 теста.