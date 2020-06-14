Опустевший Баку: Невероятные кадры города в первый день жесткого карантина

С сегодняшнего дня жителям городов Баку, Гянджа, Лянкяран и Сумгайыт, а также Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского , Кюрдамирского и Сальянского районов запрещено покидать свои дома.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, полиция уже выявила нарушителей, которые, не смотря на запрет, воспользовались личными автомобилями, а также покинули свои места проживания. Полиция продолжает следить за контролем.

На фотографиях, сделанных Зауром Мустафаевым, видно, что в настоящее время бакинские улицы пусты, жильцы выглядывают из своих балконов, редко можно встретить автомобили, а полиция неустанно следит за правопорядком и привлекает к ответственности нарушителей жесткого карантина.

Отметим, что строгий карантинный режим продлится до 06:00 16 июня.