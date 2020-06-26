Количество станций бакинского метро достигнет 76

В 2030 году общая протяженность подземных дорог Баку достигнет 119,1 километра.

Как передает Day.Az, об этом говорится в финансовом отчете Бакинского метрополитена за 2019 год.

Было отмечено, что в отчетном году 30 вагонов метрополитена самого современного четвертого поколения были закуплены у ОАО "Метровагонмаш" в России, а за последние три года инвентарный парк вагонов пополнился 11 поездами, состоящими из 55 современных вагонов.

В настоящее время инвентарь вагонов состоит из 295 вагонов. В 2019 году было приобретено и установлено семь современных вентиляторов, которые отвечают требованиям мировых стандартов и в 3-4 раза эффективнее, чем предыдущее оборудование.

В настоящее время ведутся строительные работы в соответствии с "Концептуальной схемой развития линий Бакинского метрополитена". Согласно Госпрограмме, к 2030 году общая протяженность подземных дорог в столице достигнет 119,1 км, а количество станций - 76.