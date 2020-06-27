В магистратуру вузов Азербайджана и НАНА поступили более 8 тыс человек

Обнародованы некоторые статистические данные о результатах приема в магистратуру высших учебных заведений Азербайджана и НАНА.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), в этом году в магистратуру из 11 380 бакалавров были приняты 8 324 человека (7 635 - по азербайджанскому сектору, 689 - по русскому сектору).

Из принятых 3 069 человек получили право обучения на основе государственного заказа, 5 255 - на платной основе.

Согласно результатам конкурса, план приема в высшие учебные заведения заполнен на 88,38 процента. 1 094 плановых места (11,62 процента) остались незаполненными. Прием в магистратуру проводился по 75 программам.