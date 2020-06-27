В Азербайджане 88 объектов нарушили карантинные правила

В целях контроля за исполнением методических указаний по профилактике коронавируса (COVID-19), утвержденных постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики, 26 июня 2020 года сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели рейды на 232 предприятиях, включая функционирующие в Баку и в регионах 61 объект общественного питания, 171 продуктовый магазин.

Как сообщили Day.Az в АПБА, из них в 88 объектах были выявлены грубые нарушения правил, вытекающих из требований методических указаний, утвержденных постановлением Кабинета министров.

В связи с выявленными нарушениями в отношении этих предприятий были приняты административные меры. Субъектам предпринимательства были разъяснены требования законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов, даны обязательные для исполнения указания и рекомендации.