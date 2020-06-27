В период пандемии информационные агентства начали более активно пользоваться искусственным интеллектом

На очередном онлайн-семинаре Европейского альянса новостных агентств (EANA) были обсуждены современная ситуация и перспективы в производстве новостей.

В период пандемии информационные агентства в производстве новостей более активно используют искусственный интеллект. В условиях дистанционной работы журналистов эти технологии позволяют сохранять стабильность динамики в деятельности агентств и повышать ее, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

На очередном онлайн-семинаре Европейского альянса новостных агентств (EANA), проходящем при модераторстве генерального секретаря структуры Александру Гибои, были обсуждены деятельность информационных агентств в период пандемии коронавируса, современная ситуация и перспективы в области производства новостей.

Выступивший с презентацией президент новостного агентства Press Association Клайв Маршал отметил, что в нынешней ситуации главной задачей является предотвращение ослабления в сфере производства новостей, а также снижение рисков, эффективное использование новыми технологиями и др.

"Ныне возникла большая потребность в новостях нашего агентства. Несмотря на то, что сотрудники работают дистанционно, мы не допустили снижения уровня в производстве новостей. В этом направлении мы также начали еще больше применять искусственный интеллект. Посредством этих технологий мы ежемесячно производим и отправляем абонентам 17 тыс. новостей", - отметил он.

Подчеркнув важность сохранения существующих возможностей для стабилизации наблюдаемых ныне высоких потребностей в новостях агентств и в постпандемический период, Клайв Маршал сказал, что несмотря на некоторые неопределенности, следует обращать внимание на стратегию диверсификации развития и деятельности.

Поделившись опытом работы АЗЕРТАДЖ в условиях пандемии в Азербайджане, председатель Правления, вице-президент Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) Аслан Асланов отметил, что в нынешней ситуации люди обращаются к более надежным источникам информации и по этой причине растет число обращений к агентствам. "Несмотря на карантинный режим, АЗЕРТАДЖ сохраняет положительную динамику в информационном производстве. Мы считаем своей приоритетной задачей защиту наших сотрудников от вируса COVID-19. Граждане, в первую очередь, интересуются мерами по борьбе с COVID-19, программами по социально-экономической поддержке, осуществляемыми государством под руководством Президента Ильхама Алиева и при поддержке Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Мы, в свою очередь, подготавливаем и распространяем новости, видео, инфографику, аналитические материалы, связанные с этим. Могу сказать, что этот период стал испытанием возможностей и ресурсов для всех агентств, в том числе и для АЗЕРТАДЖ", - подчеркнул Аслан Асланов.

На встрече состоялся обмен мнениями по воздействию пандемии COVID-19 на информационную среду, перспективам, поиску путей выхода из возможных кризисных ситуаций.

Отметим, что Европейский альянс новостных агентств был создан в 1956 году в Страсбурге. Организация, оказывающее важное влияние на мировую информационную среду, объединяет в своих рядах 32 европейских новостных агентства. В состав организации входят такие крупные агентства, как Press Association Великобритании, France Press Франции, DPA Германии, EFE Испании, ТАСС России, Анатолийское агентство Турции. АЗЕРТАДЖ, являющийся членом EANA с 2008 года, принимает непосредственное участие в деятельности организации.