https://news.day.az/society/1248486.html Сильный пожар в Баку - горит кладбище
Сильный пожар в Баку - горит кладбище
Пожар начался вечером на одном из кладбищ в Баку.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространили пользователи социальных сетей.
Сообщается, что на кладбище расположено на улице Худу Мамедова в Хатаинском районе столицы.
О причинах возгорания пока ничего не сообщается.
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