Сильный пожар в Баку

Пожар начался вечером на одном из кладбищ в Баку.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространили пользователи социальных сетей.

Сообщается, что на кладбище расположено на улице Худу Мамедова в Хатаинском районе столицы.

О причинах возгорания пока ничего не сообщается.