Заразившаяся коронавирусом Сария Дадашева: Не выходите из дома и не распространяйте болезнь, даже если вы не верите в существование вируса

Учительница игры на скрипке одной из столичных музыкальных школ Сария Дадашева заразилась коронавирусом.

Как сообщает Day.Az, об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

В первой своей публикации, посвященной болезни, С. Дадашева отметила, что ее тест на коронавирус дал положительный результат, после чего она самоизолировалась от семьи и друзей.

"Болезнь проходит в легкой форме, поэтому прохожу лечение на дому. Температуры нет, но изначально была 38,5, после чего спала. Чувство вкуса и обоняние не потеряно, кашля нет. У меня общая слабость, схожая с той, какая бывает после сильного гриппа. Пью много воды, так как есть сухость в носу и во рту. Если у вас есть какие-либо подобные симптомы, не выходите из дома и не распространяйте болезнь, даже если вы не верите в существование вируса. Берегите себя и своих близких", - написала учительница игры на скрипке.

Спустя два дня, 25 июня, Сария Дадашева написала в Facebook, что "с COVID-19" сложно".

"Сложность не в том, что находишься дома одна, а в том, что вдали от семьи, близких и друзей, опасаешься, что и они могут заразиться, что не можешь сама пойти в магазин, на базар, аптеку. Все заказываю онлайн, доставляют до двери и уходят. Сложно также найти медсестру, для того чтобы она сделал укол, разговаривать с врачом ежедневно - он говорит "думаю, выкарабкаешься", а о состоянии заявляет, что ни хорошо, ни плохо", - поделилась она.

В следующем своем посту С.Дадашева обратилась с просьбой помочь разместить ее в какой-либо больнице, занимающейся лечением зараженных коронавирусом, после чего сообщила, что за ней приехала "Скорая помощь", и она помещена в Терапевтический медицинский центр при АМУ.

"Не переживайте за меня, все будет хорошо, молитесь", - написала она и отметила, что поскольку уже в больнице, с ней ничего плохого не произойдёт.

Н. Гасымова