Эльдар Гасымов: Если в твоем окружении заболевают люди - это страшно

Только все вместе, будучи едины, мы преодолеем пандемию.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend известный азербайджанский исполнитель, победитель конкурса "Евровидение-2011" Эльдар Гасымов.

"Есть единственное, чего в сложившейся ситуации необходимо придерживаться, - это правила и нормы, которые устанавливает государство. Когда подобные ситуации происходят где-то далеко, многие относятся к ним с неким легкомыслием, порой, не придавая особого значения, но если в твоем окружении заболевают люди - это страшно. Посредством социальных платформ, где я могу обратиться к своим подписчикам, всегда призываю их соблюдать нормы карантина, социальную дистанцию. Знаете, вообще во всем мире есть понятие "личное пространство", и я стараюсь придерживаться этого правила не только в период пандемии, а в принципе всегда", - отметил он.

Эльдар Гасымов подчеркнул, что переживает за людей, рабочую деятельность которых приостановили в период карантинного режима.

"Мы должны понять, что изменение ситуации в лучшую сторону зависит от всех нас, нашего единства. Мало того что сам сидишь дома, соблюдая самоизоляцию, нужно еще побуждать, призывать окружающих поступать так же. И тогда мы быстрее избавимся от этого недуга - скорее выйдем на работу, быстрее откроются границы и т.д.

Очень прошу, чтобы люди оставались дома, ради тех, кто сейчас трудится для нас - это работающие по зову совести и профессионального долга врачи, полицейские, сотрудники сферы обслуживания. Нужно, чтобы мы все стали одним единым организмом и переждали этот период", - сказал Гасымов.

Победитель "Евровидения" добавил, что ежедневно следит за публикациями в новостных лентах о числе новых инфицированных.

"Слежу за новостями и очень сильно переживаю. Каждый заболевший, скончавшийся - это не просто цифры, не статистика, а это люди, человеческие жизни и судьбы... Поэтому я очень хочу, чтобы мы все адекватно и ответственно отнеслись к ситуации", - подытожил певец.