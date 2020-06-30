Объявлены результаты выпускных экзаменов, состоявшихся 10-11 июня в Азербайджане

Объявлены результаты выпускных экзаменов, проведенных 10-11 июня в Азербайджане для 11 классов, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Участники экзаменов могут войти на сайт ГЭЦ, ввести номер работы и номер удостоверения личности (или FIN-код) и узнать результаты своих экзаменов, ознакомиться с графическим изображением карточки ответов, правильными ответами задач закрытого типа, а также критериями оценки для каждой задачи открытого типа. Участники экзамена могут узнать рабочие номера здесь.

Участники также могут узнать результаты экзамена, отправив "номер работы" через мобильных операторов Azercell, Bakcell, Nar и Naxtel на 7727.

Отметим, что на выпускном экзамене учащимся (абитуриентам) были представлены в общей сложности 85 заданий, в том числе 4 открытых и 26 закрытых по родному языку, 4 открытых, 8 кодируемых открытых и 13 закрытых по математике, 4 открытых и 26 закрытых по иностранному языку. С правилами подсчитывания баллов можно ознакомиться здесь.

На выпускные экзамены не явились 463 человека из 20 896 человек, а десять человек были отстранены от участия в экзамене за нарушение установленных правил.

В сентябре для учащихся, не принявших участие в выпускных экзаменах и не подавших документы в средние специальные учебные заведения, вновь будут организованы выпускные экзамены. Эти люди будут повторно оценены и им будет выдан аттестат.

Для рассмотрения обращений по результатам после завершения всех экзаменов по городам и районам будет работать Апелляционная комиссия. Для обращения в комиссию на сайте ГЭЦ будет размещена форма электронного заявления.