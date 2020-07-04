Это настоящая беда! Мы больше не должны терять людей из-за коронавируса!

Пандемия коронавируса стала настоящей бедой для всего человечества, и в Азербайджане государством прилагаются все меры для борьбы с этой страшной болезнью, сказал Trend известный артист театра и кино, актер Государственного академического национального драматического театра Сабир Мамедов, передает Day.Az.

"На меня очень плохо подействовала новость об очередной жертве коронавируса, прекрасном человеке и настоящем мастере своего дела, режиссере Этибаре Бабаеве, которому было всего 53 года. Мы больше не должны терять людей от коронавируса! Призываю всех и очень прошу, независимо от того, где вы живете - в Баку или регионах страны, - строго соблюдайте правила карантина! Ежедневно от коронавируса мы теряем наших близких и родных, соседей и других членов нашего общества, многие заболевшие сейчас лечатся и их дальнейшая судьба пока неясна. Как известно, даже если человек вылечивается, коронавирус дает серьезные последствия для здоровья. Не дай Бог, чтобы кто-то оказался на больничной койке, ведь родственники заражённых даже не смогут попрощаться с близкими, если произойдет беда", - сказал Сабир Мамедов.

Актер отметил, что все меры государства в этом направлении полностью оправданы и направлены на защиту здоровья людей.

"Я сейчас нахожусь в родном селе Газахского района и вижу, как некоторые игнорируют эту очень серьезную проблему, которой является коронавирус. Меня очень беспокоит полная безответственность таких людей, которые не носят маски и не используют дезинфицирующие средства. То же самое происходит и в других городах и регионах страны. Неужели обязательно нужно приказывать, чтобы выполняли предписания и законы карантина? Ведь должна же быть личная ответственность перед собой, семьей и обществом. Необходимо неукоснительно выполнять все законы государства, предписания правительства - это не подлежит обсуждению. В эти дни особенно важно проявление гражданского сознания и ответственности, чтобы уберечь наше государство и народ от потрясений", - добавил Сабир Мамедов.