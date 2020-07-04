https://news.day.az/society/1250602.html В зонах ужесточенного карантина такси могут работать по спецразрешению - Кямран Алиев
В зонах ужесточенного карантина такси могут работать по спецразрешению - Кямран Алиев
В зонах ужесточенного карантинного режима такси должны регистрироваться на портале icaze-e.gov.az.
Об этом сказал в субботу Trend начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП), полковник полиции Кямран Алиев, передает Day.Az.
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