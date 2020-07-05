5 сотрудников МЧС пострадали во время сильного пожара в Баку

Пожар на лакокрасочном заводе Sobsan в Бинагадинском районе Баку полностью потушен подразделениями Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Как сообщили Day.Az в МЧС, к тушению пожара были привлечены силы и средства Службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска и войск Гражданской обороны министерства. Несмотря на повышенную сложность пожара, хранение на объекте в большом объеме быстровоспламеняющихся и взрывоопасных веществ, в результате эффективных действий пожарных и спасателей пожар был локализован и удалось избежать распространения огня на окружающую территорию, смежные с объектом дома. Неповрежденные материалы были вынесены с территории силами и средствами МЧС.

По предварительным данным, площадь пожара составила примерно 3000 кв. м. Во время пожара пострадали 5 сотрудников МЧС, 4 из них была оказана амбулаторная помощь, а 1 человек госпитализирован в Токсикологический центр.

Причины пожара расследуются.