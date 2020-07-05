В Баку задержаны участницы празднования дня рождения

В одном из центров отдыха в Хазарском районе Баку были установлены и задержаны действующие вопреки правилам карантинного режима участники банкета по случаю дня рождения.

Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение Главного управления полиции Баку, в результате проведенных сотрудниками полиции Хазарского РУП мероприятий, лица, попавшие в распространенные со дня рождения видеокадры, были приглашены в соответствующее отделение полиции. В их отношении была применена мера административного взыскания.

До внимания нарушителей было доведено, что их действия противоречат противоэпидемиологическому режиму, санитарно-гигиеническим и карантинным правилам.

Задержанные лица были привлечены к ответственности в соответствии с Кодексом административных проступков.