В Евлахе незаконно работал тренажерный зал

Во время мер, осуществленных сотрудниками Отдела полиции Евлахского района, был обнаружен тренажерный зал, осуществлявший незаконную деятельность.

Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, зал работал, несмотря на то, что на территории района введен особый карантинный режим.

Следует отметить, что во время проверки в зале было 14 человек, нарушавших соответствующие правила. Они были оштрафованы.