Таможня составила протокол на известную сеть супермаркетов

Государственный таможенный комитет Азербайджана составил административный протокол в отношении ООО Araz Supermarket по статье 485.2 (непредставление краткой декларации импорта в электронной форме до ввоза товаров в случаях, установленных Таможенным кодексом).

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.az, документ направлен в Насиминский районный суд Баку.

Дело будет рассмотрено под председательством судьи Эльмеддина Гусейнова.