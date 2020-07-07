https://news.day.az/society/1251393.html Таможня составила протокол на известную сеть супермаркетов
Таможня составила протокол на известную сеть супермаркетов
Государственный таможенный комитет Азербайджана составил административный протокол в отношении ООО Araz Supermarket по статье 485.2 (непредставление краткой декларации импорта в электронной форме до ввоза товаров в случаях, установленных Таможенным кодексом).
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.az, документ направлен в Насиминский районный суд Баку.
Дело будет рассмотрено под председательством судьи Эльмеддина Гусейнова.
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