В Азербайджане арестовали банкира-коррупционера

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре было проведено расследование по фактам присвоения чужого имущества должностными лицами ОАО Zaminbank, использования ими служебного положения в корыстных целях и по другим фактам. Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В результате проведенных неотложных оперативно-следственных мероприятий было установлено, что бывший председатель Наблюдательного совета упраздненного Zaminbank Надир Исмаилов использовал в период своей работы различные коррупционные схемы и с помощью других должностных лиц банка присвоил свыше 16 миллионов манатов банка, оформленных в качестве кредитов на имена 16 юридических и физических лиц.

Также следствием было установлено, что Надир Исмаилов, преднамеренно используя фальшивый документ, присвоил 145 тысяч манатов, принадлежащих бывшему директору филиала Баку банка Эльшану Ширинову.

В отношении Надыра Исмаилова возбуждены уголовные дела по статьям 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями), 179.3.2 (присвоение в крупном размере), 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) и 320.2 (использование фальшивых документов) УК Азербайджана. Решением Бинагадинского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Проводятся интенсивные оперативные и следственные мероприятия по выявлению недвижимости Надира Исмаилова с целью компенсировать нанесенный им ущерб государству и гражданам, а также выявить весь круг причастных к преступлению лиц.

Стоит отметить, что в связи с незаконными действиями должностных лиц Zaminbank в Главном управлении по борьбе с коррупцией возбуждено 7 уголовных дел против 11 человек. Обеспечена компенсация ущерба в размере 18 миллионов манатов.