БТА увеличило количество автобусов на 20%

После ужесточения особого карантина в перевозках пассажиров регулярными маршрутами наблюдается сокращение на 60-70%, сообщает Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

В структуре сообщили, что тем не менее, количество автобусов, следующих по маршрутам, не уменьшилось. Перевозчикам даны поручения по регулированию числа автобусов и интервалов между ними с учетом существующей эпидемиологической ситуации. С целью контроля за выполнением поручений в гаражах каждый день проводятся мониторинги.

"В настоящее время к пассажироперевозкам по 153 регулярным маршрутным линиям ежедневно привлекаются свыше 1650 автобусов. По семи экспресс-маршрутам, курсирующим между станциями метро, в день на линии выпускаются более 80 автобусов. Для своевременного удовлетворения потребностей пассажиров более 70 автобусов привлекаются к экспресс-маршрутам в качестве резерва. Общее число автобусов, курсирующих как по экспресс-маршрутам, так и по регулярным схемам движения, составляет более 1800 единиц. По сравнению с обычным режимом в летний сезон в настоящее время на линии дополнительно привлечены более 15-20 % автобусов", - сказали в БТА.