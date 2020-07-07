https://news.day.az/society/1251523.html Оштрафованы прибывшие в Исмаиллы на отдых - ФОТО
Оштрафованы прибывшие в Исмаиллы на отдых - ФОТО
Сотрудники Исмаиллинского районного отдела полиции продолжают мероприятия по выявлению лиц, прибывших на отдых без разрешения из Баку и других районов, где объявлен ужесточенный карантинный режим.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в ходе рейда, проведенного сотрудниками отдела Государственной дорожной полиции, были обнаружены лица с просроченными разрешениями, либо имеющие разрешение на работу, но прибывшие в район на отдых. Сотрудниками полиции в отношении этих лиц приняты меры административного взыскания.
Мероприятия в данном направлении продолжаются.
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