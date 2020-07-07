Оштрафованы прибывшие в Исмаиллы на отдых

Сотрудники Исмаиллинского районного отдела полиции продолжают мероприятия по выявлению лиц, прибывших на отдых без разрешения из Баку и других районов, где объявлен ужесточенный карантинный режим.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в ходе рейда, проведенного сотрудниками отдела Государственной дорожной полиции, были обнаружены лица с просроченными разрешениями, либо имеющие разрешение на работу, но прибывшие в район на отдых. Сотрудниками полиции в отношении этих лиц приняты меры административного взыскания.

Мероприятия в данном направлении продолжаются.