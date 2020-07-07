В озеро Беюк Шор не сбрасываются сточные воды из канализационной системы "Азерсу"

Cточные воды из канализационной системы, принадлежащей ОАО "Азерсу", не сбрасываются в озеро Беюк Шор.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал глава пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы.

По его словам, сточные воды из канализации, подаются посредством близлежащей насосной станцию № 4 на аэрационную станцию Говсан и удаляются после очистки.

"Но есть факты прямого сброса сточных и промышленных вод в озеро из отдельных домов по открытым каналам, а также из промышленных предприятий вокруг озера. Наши специалисты два дня назад провели обследование территории, и выячнили, что в озеро Беюк Шор были сброшены сточные воды фабрики Sobsan по производству красок. В ходе обследования наших специалистов на озере был обнаружен зеленый слой. Специалисты соответствующих учреждений проводят исследования на территории, и в скором времени будет выяснена причина запаха воды из озера", - сказал он.