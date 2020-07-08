В Загатале сгорел дом

В селе Чобанкёл Загатальского района сгорел частный жилой дом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар произошел в 03:20 в одноэтажном 5-комнатном доме общей площадью 156 кв. м, принадлежащем жительнице села Фатиме Нуруллаевой.

Для тушения огня были привлечены личный состав и техника Загатальской районной части Государственной пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям. В результате пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции дома и находившиеся в нем вещи. Близлежащие строения были защищены от огня. Во время пожара никто не пострадал.

По факту проводится расследование.