Оштрафованы 18 человек, участвовавших в поминках в Агсу

Сотрудники полиции и Исполнительной власти Агсуинского района установили, что в одном из домов в селе Арабмехдибей вопреки правилам карантинного режима организованы поминки.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, нарушители были доставлены в Агсуинский районный отдел полиции.

В отношении 18 лиц был составлен протокол в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных проступках, каждый из них оштрафован на 200 манатов.