https://news.day.az/society/1251808.html Оштрафованы 18 человек, участвовавших в поминках в Агсу
Оштрафованы 18 человек, участвовавших в поминках в Агсу
Сотрудники полиции и Исполнительной власти Агсуинского района установили, что в одном из домов в селе Арабмехдибей вопреки правилам карантинного режима организованы поминки.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, нарушители были доставлены в Агсуинский районный отдел полиции.
В отношении 18 лиц был составлен протокол в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных проступках, каждый из них оштрафован на 200 манатов.
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