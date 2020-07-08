В Азербайджане выявлено 542 новых случая заражения коронавирусом, 465 вылечившихся, 9 человек скончались.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 21 916 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 13 100 человек вылечились, 274 скончались, 8 542 продолжают лечение в больницах особого режима.

За минувшие сутки проведено 7 355 тестов на коронавирус, за минувший период - 537 230 тестов.