https://news.day.az/society/1252127.html В Азербайджане выявлено 548 новых случаев заражения коронавирусом, 491 вылечившихся, 10 человек скончались
В Азербайджане выявлено 548 новых случаев заражения коронавирусом, 491 вылечившихся, 10 человек скончались
В Азербайджане выявлено 548 новых случаев заражения коронавирусом, 491 вылечившихся, 10 человек скончались.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 22 464 факта заражения коронавирусной инфекцией. 13 591 человек вылечился, 284 скончались, 8 589 продолжают лечение в больницах особого режима.
За последние сутки проведено 7 505 тестов на коронавирус, за минувший период - 544 735 тестов.
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