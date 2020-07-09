В Азербайджане выявлено 548 новых случаев заражения коронавирусом, 491 вылечившихся, 10 человек скончались.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 22 464 факта заражения коронавирусной инфекцией. 13 591 человек вылечился, 284 скончались, 8 589 продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки проведено 7 505 тестов на коронавирус, за минувший период - 544 735 тестов.