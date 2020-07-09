https://news.day.az/society/1252143.html Опубликовано расписание телеуроков для абитуриентов на завтра
Опубликовано расписание телеуроков для абитуриентов на завтра
Министерство образования Азербайджана опубликовало расписание передачи "Время урока для абитуриентов" на 10 июля, которая будет транслироваться на канале Mədəniyyət ("Культура"), сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на минобразования.
Телеуроки в данном формате будут транслироваться до 17 июля.
В передаче абитуриентам будет предоставлена информация об анализе, "шифрах" открытых и закрытых заданий, способах решения комплексных задач, навыках правильной обработки информации и т.д. Это поможет абитуриентам в подготовке к экзаменам.
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